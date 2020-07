Concurrence : la Commission européenne vise Siri et les autres assistants vocaux

La Commission européenne va s'intéresser de près aux assistants vocaux tels que Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et l'Assistant de Google, nous apprend Reuters aujourd'hui. Le régulateur européen va interroger 400 entreprises pour déterminer si l'essor des assistants vocaux pose des problèmes pouvant s'apparenter à des abus de concurrence. Selon Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence au sein de l'Union européenne, la Commission veut s'assurer que les entreprises qui détiennent les importants volumes de données issues des requêtes des assistants vocaux ne les utilisent pas pour déjouer leurs concurrents.

Margrethe Vestager

, a déclaré Margrethe Vestager qui n'en est pas à son coup d'essai avec les entreprises de la Silicon Valley et tout particulièrement avec Apple. Il y a tout pile un mois, c'était déjà elle qui annonçait le lancement de deux enquêtes sur Apple Pay et l'App Store en Europe. Et pas plus tard qu'hier, Margrethe Vestager s'offusquait de l'annulation du redressement fiscal de 13 milliards d'euros qui avait été infligé à Apple en 2016 dans le cadre de ses accords fiscaux passés avec l'Irlande, promettant qu'il y aurait d'autres actions de la Commission européenne pour mettre Apple au pas. Comme pour toutes les enquêtes de ce type, notez qu'il n'y a pas de délai légal pour arriver à une conclusion et la durée de cette affaire dépendra donc de sa complexité.