Un aperçu des nouveaux emojis d'Apple pour 2020

Comme chaque année, toute une série de nouveaux emojis sera adoptée par Apple en fin d'année. La liste des nouveaux visuels a été adoptée par le consortium Unicode en janvier dernier, et les différents fabricants sont en train de les adapter pour une intégration dans leurs systèmes. À l'occasion duqui se tient aujourd'hui, Apple a donné au site Emojipedia un premier aperçu de son adaptation de certains des emojis de 2020. Nous pouvons donc découvrir à quoi va ressembler le dodo, les poupées russes, la piñata, le tamal, les doigts pincés, le boomerang, le ninja, la pièce de monnaie, le coeur anatomique, le castor, le symbole transgenre, le thé à bulles et les poumons.Vous pouvez découvrir ou redécouvrir la liste des nouveautés de cette année, avec des visuels plus génériques, sur cette page . L'intégration des nouveaux emojis aux différents systèmes d'Apple devrait se faire en octobre avec une mise à jour intermédiaire, par exemple avec iOS 14.1 ou 14.2 sur l'iPhone.