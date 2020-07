Un étui avec clavier Folio Touch chez Logitech pour l'iPad Pro 11''

Il n'y aura pas de clavier Combo Touch pour l'iPad Pro, mais il y aura finalement un Folio Touch. Logitech a changé de nom, mais le design est pratiquement identique : l'étui de protection avec clavier et trackpad intégrés de l'accessoiriste a bien été décliné pour l'iPad Pro 11" en ce mois de juillet, avec un tarif de 159,95 € sur l'Apple Store . On retrouve un clavier complet aux touches rétroéclairées, quatre modes d’utilisation, l'emplacement pour l'Apple Pencil, une fermeture magnétique, le trackpad prenant en compte les gestes multi-touch, et une alimentation par le Smart Connector.Le Magic Keyboard d'Apple destiné à l'iPad Pro 11" est vendu 339 € et beaucoup d'utilisateurs regrettaient l'absence d'alternative du côté de Logitech, qui avait en avril dernier dévoilé des alternatives très intéressantes et beaucoup moins chères, mais réservées à l'iPad 7 et l'iPad Air 3. Ce manque est donc comblé aujourd'hui, en tout cas pour l'iPad Pro 11" de première et deuxième génération ; Logitech n'a rien dévoilé pour l'iPad Pro 12,9", qui doit donc toujours se contenter de son Magic Keyboard à 399 €