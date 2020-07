macOS 10.15.6 règle le bug d'USB 2.0 des MacBook Air et Pro de 2020

À la fin du printemps, un certain nombre d'utilisateurs des MacBook Air et MacBook Pro de 2020 se plaignaient d'un bug entraînant la déconnection inopinée des périphériques USB 2.0 de leur ordinateur. Connectés via un adaptateur USB-A vers USB-C, les accessoires pouvaient cesser de fonctionner de manière aléatoire, nécessitant le redémarrage de la machine. Il s'agissait principalement de souris ou de claviers, des périphériques qui ne nécessitent pas les hauts débits de l'USB 3.0 ou ultérieur.macOS 10.15.6, sorti il y a deux jours , apporte un correctif pour ce problème qui était donc bien logiciel et pas matériel. Apple l'affirme dans les notes de version de sa mise à jour, et les utilisateurs concernés confirment que le problème a effectivement disparu. Ce type de mésaventure n'est jamais bon pour l'image d'Apple, mais tout est bien qui finit bien : si vous rencontrez des déconnexions intempestives de certains de vos périphériques USB sur votre MacBook Air ou MacBook Pro de 2020 depuis quelques semaines, il vous suffit donc d'installer la dernière version de macOS pour corriger le vilain bug.