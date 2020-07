Quel modèle de MacBook acheter en 2020 ?

La gamme actuelle

Le MacBook Air

Le MacBook Pro

Quel MacBook choisir ?

Les remises pour étudiants et enseignants

Le Refurb Store

Autres alternatives

Conclusion

En l'espace de quelques mois, Apple a intégralement revu sa gamme d'ordinateurs pour lui intégrer un nouveau clavier. Alors que les modèles produits entre 2016 et 2019 intégraient un clavier à mécanisme papillon qui pouvait poser des problèmes de fiabilité, le MacBook Pro 16" dévoilé en novembre dernier a signé le retour à un clavier à mécanisme à ciseaux plus traditionnel qui présente une frappe plus confortable et qui ne présente surtout pas de problème de fiabilité particulier. Ce clavier a été ensuite intégré au MacBook Air en mars 2020 , puis au MacBook Pro 13,3" en mai 2020 Même si la taille du grand modèle de MacBook Pro a changé, son écran passant de 15,4" à 16", la gamme reste articulée de la même manière que les années précédentes. On retrouve ainsi le MacBook Air en entrée de gamme, puis le MacBook Pro avec deux ou quatre ports Thunderbolt pour les utilisateurs plus exigeants. Ces trois modèles disposent tous de la même taille d'écran avec une diagonale de 13,3", et un MacBook Pro 16" vient répondre aux besoins les plus costauds en haut de gamme. Vous pouvez retrouver les principales caractéristiques dans le tableau ci-dessous. Les prix indiqués sont ceux de l'Apple Store, mais nous verrons dans cet article qu'il est souvent possible de bénéficier de remises.Le MacBook Air est célèbre depuis de nombreuses années, mais la génération de 2020 n'a plus grand chose à voir avec les premiers modèles du nom. Le design a été revu il y a deux ans pour gagner en compacité, avec des marges réduites autour de l'écran qui est d'ailleurs passé au Retina pour un meilleur confort visuel. La connectique classique a été abandonnée pour adopter une connectique USB-C (Thunderbolt 3) universelle, comme sur le MacBook Pro, et l'ordinateur est même équipé du capteur d'empreintes digitales de Touch ID. En bref, il n'y a plus entre le MacBook Air et le MacBook Pro le fossé qu'il pouvait y avoir il y a quelques années.Bien sûr, le MacBook Air reste un ordinateur d'entrée de gamme avec un processeur qui ne fera pas de miracles, mais il ne s'agit pas d'un ordinateur bas de gamme. Pour qui n'a pas d'importants besoins en puissance, ce modèle sera idéal et il aura même l'avantage d'être un peu plus léger que le MacBook Pro. En bref, le MacBook Air est généralement considéré comme l'ordinateur ultra-portable par excellence pour les étudiants et le grand public en général. Il ne faut pas compter dessus pour les lourdes tâches (calcul, jeu, modélisation 3D, etc.) au quotidien, mais il est tout à fait capable d'assurer le montage vidéo occasionnel et toutes les tâches de la vie quotidienne.Apple a cessé de commercialiser des modèles de MacBook Air n'intégrant que 128 Go de stockage, et la référence d'entrée de gamme offre désormais directement 256 Go de mémoire flash en standard. Cela peut amplement suffire pour les petits usages, tout comme cela peut rapidement devenir trop limité en cas d'usages gourmands (photo, vidéo, etc.). C'est le choix le plus important à faire au moment de la commande : le SSD ne pourra pas être modifié après coup ! Apple propose plusieurs options pour monter en gamme sur ce point, avec la possibilité de grimper jusqu'à 2 To de SSD. Une option à 250 € permet d'obtenir un stockage de 512 Go sur le modèle d'entrée de gamme, pour un total de 1 449 € au lieu de 1 499 € pour le modèle haut de gamme standard. Pour seulement 50 € de différence, nous vous conseillons toutefois de bien réfléchir avant de faire ce choix... à cause du processeur.Le modèle d'entrée de gamme est proposé avec un processeur Core i3 bicoeur, alors que le modèle haut de gamme intègre un Core i5 quadricoeur. La fréquence de 1,1 GHz est identique, mais le Core i5 est très nettement plus puissant. Pas au point de pouvoir être comparé à un MacBook Pro, mais la différence peut tout de même se ressentir au quotidien pour les usages impliquant un minimum de calcul (montage, graphisme, développement, etc.). Vous pouvez retrouver différentes mesures sur notre test du MacBook Air de 2020 . Le Core i7 en option apporte en revanche un surplus de puissance assez marginal pour un surcoût trop important.Enfin, les deux modèles disposent de 8 Go de mémoire vive en standard mais Apple propose une option à 250 € pour monter à 16 Go. C'est particulièrement cher, mais cela peut avoir son utilité si vous êtes du genre à avoir de nombreux logiciels et documents ouverts simultanément. Cette option restera néanmoins réservée à un public averti.Si vous avez des besoins plus importants, c'est vers le MacBook Pro que vous devez vous tourner. Il en existe trois modèles différents : deux déclinaisons du MacBook Pro 13,3" avec deux ou quatre ports Thunderbolt, et un MacBook Pro 16" venant combler les besoins costauds en haut de gamme. Les deux premiers modèles sont techniquement assez proches et se distinguent principalement par leur puissance, alors que le modèle 16" se distingue par son écran plus grand, sa puissance supérieure et sa carte graphique dédiée. Les trois modèles sont désormais équipés de la fameuse Touch Bar, ce petit écran tactile qui remplace les touches de fonction en haut du clavier et qui permet d'accéder à des options différentes selon les logiciels utilisés.La grande difficulté de cette gamme est de choisir entre le MacBook Pro 13,3" avec deux ou quatre ports Thunderbolt. L'écart de prix paraît énorme avec une entrée de gamme à 1 499 € pour les modèles avec deux ports et à 2 129 € pour les modèles avec quatre ports, mais il se ressert assez vite si vous avez besoin d'options (il est par exemple tout à fait possible d'équiper un modèle avec deux ports de 16 Go de mémoire vive pour un supplément de 250 €, ce qui fait monter le prix d'un modèle avec 512 Go de stockage à 1 999 €).Or, les modèles avec quatre ports sont équipés de processeurs plus récents, plus puissants et qui offrent une partie graphique plus performante, en plus de la connectique plus généreuse. Les petits modèles ne déméritent pas, loin de là, mais si vous avez besoin d'une configuration relativement musclée sans pour autant vous tourner vers un modèle 16", les modèles avec quatre ports Thunderbolt ne sont peut-être pas aussi hors de prix qu'ils en ont l'air. Vous pouvez retrouver toutes les différences en détail dans notre test des MacBook Pro 13,3" de 2020 Les options proposées par Apple sur les MacBook Pro 13,3" sont nombreuses. Pour ce qui est du stockage, qui n'est pas modifiable après coup et qui doit donc être choisi judicieusement, notez bien que le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go peut très rapidement se montrer trop étriqué pour un usage un minimum exigeant. Il est possible de monter jusqu'à 2 To en option sur les modèles avec deux ports, et jusqu'à 4 To en option sur les modèles avec quatre ports. En terme de tarifs, les prix restent à peu près raisonnables jusqu'à 1 To, puis ils s'envolent (l'option pour 4 To monte à 1 500 € sur le modèle à 2 129 €).Il est également possible de passer de 8 Go à 16 Go de RAM pour un supplément de 250 €, ou de 16 Go à 32 Go de RAM pour un supplément de 500 €. La première option peut être intéressante si vous ouvrez de nombreux logiciels et/ou documents simultanément. La seconde, bien moins abordable et réservée aux modèles avec quatre ports Thunderbolt, ne concernera qu'une poignée d'utilisateurs ayant des usages très spécifiques. Enfin, le Core i7 proposé en option à 250 € sur les modèles avec quatre ports Thunderbolt peut avoir son intérêt pour gagner encore en puissance, par exemple pour les développeurs, mais le tarif se rapproche alors dangereusement celui d'un MacBook Pro 16" qui a bien d'autres atouts...Le MacBook Pro 16", fleuron de la gamme d'ordinateurs portables d'Apple, est réservé aux utilisateurs ayant les besoins les plus importants. Les processeurs utilisés sur ce grand modèle sont en effet encore plus puissants, et il s'agit du seul Mac portable à intégrer une carte graphique dédiée : pour le montage vidéo professionnel, les graphismes 3D ou le jeu vidéo, cette carte graphique fait toute la différence avec les modèles 13,3". Les tarifs sont salés, avec une entrée de gamme à 2 699 € pour 512 Go de stockage, mais les trois principaux avantages de ce Mac (taille d'écran, puissance brute et puissance graphique) peuvent en faire une alternative avantageuse à un MacBook Pro 13,3" avec options dont le tarif ne serait pas très éloigné.Côté options justement, il est possible d'aller loin avec ce MacBook Pro 16". Comme pour les modèles 13,3", il est possible de gagner en stockage (jusqu'à 8 To pour un supplément de 3 000 €), en mémoire vive (jusqu'à 64 Go pour un supplément de 1 000 €), et il y a également des cartes graphiques (jusqu'à la AMD Radeon Pro 5600M) et processeurs Core i9 hexacoeur ou octocoeur en supplément. Clairement, ce sont des choix techniques qui ne concernent absolument pas le grand public.Si vous avez besoin de "juste un Mac", par exemple pour le web, la bureautique, la retouche de photos et même un peu de montage occasionnel, votre choix idéal est déjà tout trouvé : c'est très probablement un MacBook Air qu'il vous faut. Si vous comptez aller plus loin en utilisant régulièrement des logiciels plus poussés, par exemple avec du montage vidéo 4K, de la modélisation 3D ou toute application qui sollicite fortement le processeur, il faut vous diriger vers un MacBook Pro.En cas d'hésitation sur le modèle à choisir, nos tests des MacBook Air de 2020 et des MacBook Pro 13,3" de 2020 devraient vous permettre d'y voir plus clair. Vous pouvez également retrouver un aperçu des différences de puissance brute entre les différents modèles standard :Nous allons le voir, il est possible de bénéficier de remises sur les ordinateurs d'Apple, par exemple grâce à un statut d'étudiant ou d'enseignant ou en optant pour un modèle reconditionné et/ou issu d'une gamme retirée du catalogue. Avant de faire votre choix, il est important de déterminer votre modèle idéal en fonction de ses caractéristiques techniques et pas de son prix. Il est en effet primordial de ne pas faire de compromis sur les critères qui sont essentiels à votre usage au quotidien, comme le stockage ou la puissance brute minimale nécessaire à vos applications : n'optez pas pour un modèle doté de 256 Go de SSD si vous comptez stocker de nombreuses photos, et ne choisissez pas un MacBook Air si vous comptez utiliser des logiciels lourds toute la journée. Voyez loin également : une quantité de stockage tout juste suffisante aujourd'hui vous posera problème dans les prochaines années.Les étudiants et les enseignants peuvent toute l'année bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de leur Mac par le biais de l'Apple Store éducation , une version alternative de l'Apple Store qui leur est spécifiquement dédiée avec des tarifs préférentiels. Les prix du MacBook Air débutent ainsi à 1 079,10 € au lieu de 1 199 €, et ceux du MacBook Pro à 1 349,10 € au lieu de 1 499 €.Chaque été, Apple met également en place une offre complémentaire appelée Back to School, qui permet de recevoir un cadeau en plus de la remise de 10%. Cette année, l'offre Back to School 2020 permet d'obtenir des AirPods 2 gratuits ! Ce sont les modèles avec boîtier de recharge filaire, qui coûtent 179 € , et il est possible d'opter pour les modèles avec boîtier de recharge sans fil ou même les AirPods Pro en s'acquittant de la différence de prix. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus.Une autre possibilité très intéressante est également proposée directement par Apple : le Refurb Store , une autre boutique alternative à l'Apple Store classique qui vend cette fois des appareils reconditionnés directement par Apple. La remise est cette fois de 15% par rapport aux prix du neuf, avec une qualité qui est très généralement impossible à distinguer des produits neufs, en dehors de l'emballage qui est plus générique. La garantie de deux ans est également identique à celle des produits parfaitement neufs ( en savoir plus ).Tous les ordinateurs de la gamme actuelle ne sont pas encore proposés sur le Refurb Store — il faudra sans doute attendre l'automne pour pouvoir y trouver les MacBook Air et MacBook Pro 13,3" de 2020, encore très récents. On peut en revanche bien y trouver le MacBook Pro 16", qui est régulièrement proposé à des tarifs qui débutent à 2 289 € au lieu de 2 699 €, et on peut également y dénicher de nombreuses configurations n'étant plus au catalogue, avec des tarifs ajustés en conséquence. Par exemple, les MacBook Air de 2019 sont régulièrement affichés à partir de 919 € , et on y trouve des MacBook Pro avec Touch Bar à partir de 1 129 € ou même sans Touch Bar à partir de 1 069 € Opter pour un modèle d'une année précédente peut en revanche impliquer des compromis techniques, comme des capacités de stockage moindres (les anciens modèles débutaient à 128 Go et non 256 Go comme aujourd'hui) ou une puissance moins importante. Gardez également en tête que seuls les modèles de la génération actuelle sont équipés du clavier à mécanisme à ciseaux plus confortable et plus fiable que le clavier à mécanisme papillon.Enfin, les stocks du Refurb Store sont limités et peuvent considérablement varier d'un jour à l'autre. Certains modèles populaires sont régulièrement disponibles, d'autres peuvent nécessiter de longs jours d'attente. La boutique de produits reconditionnés d'Apple est mise à jour tôt tous les matins.Bien évidemment, il est également possible de passer par les revendeurs qui mettent régulièrement en place des offres promotionnelles sur les ordinateurs d'Apple, avec des remises pouvant de temps en temps passer la barre des -10%. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres au quotidien dans nos bons plans ainsi que sur notre comparateur de prix . Le comparateur de prix vous permet d'ailleurs de mettre en place des alertes de prix personnalisées par e-mail : pratique pour guetter la bonne affaire !Acheter votre Mac chez un revendeur français ne change absolument rien durant la première année suivant votre achat : en cas de pépin, il vous suffit de vous adresser directement à Apple pour obtenir une réparation. La seconde année de garantie est en revanche à la charge du revendeur ( en savoir plus ).Quel que soit l'ordinateur répondant à vos besoins, cet achat représente un sérieux investissement et il est donc important de bien identifier vos besoins et la configuration répondant le mieux à ces derniers, puis de trouver la bonne manière d'obtenir un rabais permettant si besoin de faire rentrer le Mac de vos rêves dans votre budget... ou un modèle approchant au mieux. La gamme d'Apple pour cette année 2020 présente quelques complexités et nous espérons que ce guide vous aura permis d'y voir plus clair. Si vous avez toujours quelques hésitations, n'oubliez pas que nos forums sont à votre disposition pour poser toutes vos questions et obtenir un conseil personnalisé.