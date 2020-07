Apple Silicon : la gravure en 3 nm en bonne voie pour 2022

Les premiers processeurs d'Apple gravées avec une finesse de 5 nanomètres devraient faire leurs premiers pas dès cette année. L'iPhone 12 sera sans doute le premier appareil pommé à en profiter avec la puce Apple A14 , en attendant les premiers processeurs adaptés au Mac dans le cadre du projet Apple Silicon d'ici la fin de l'année. Apple va continuer à faire confiance à TSMC pour la fabrication de ses processeurs ARM, et le fondeur taïwanais continue d'avancer à un rythme effréné. Après les 5 nanomètres cette année, le développement de la finesse de 3 nanomètres avance bien. Le site MyDrivers nous apprend en effet que le calendrier n'a pas souffert de la crise sanitaire qui secoue l'industrie depuis plusieurs mois : les premiers tests grandeur nature seraient lancés en 2021, et la commercialisation serait toujours prévue pour l'année 2022, ce qui devrait correspondre à la puce Apple A16.En passant d'une finesse de 5 nanomètres à une finesse de 3 nanomètres, TSMC va pouvoir obtenir des puces 15% plus denses, des performances 10% à 15% plus élevées, et des économies d'énergie allant de 20% à 25%. Du tout bon pour Apple qui cherche constamment à améliorer l'efficacité de ses puces et qui est souvent dans les premiers clients de TSMC à basculer sur les architectures les plus récentes. Ces évolutions à venir devraient bien sûr profiter à l'iPhone et à l'iPad, et elles devraient également avoir un impact considérable sur les futurs modèles de MacBook avec Apple Silicon, dont l'autonomie pourrait être très nettement supérieure à ce que nous connaissons aujourd'hui.