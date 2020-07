Brevet : et si l'Apple Pencil pouvait servir de pipette ?

Une intéressante demande de brevet déposée par Apple en novembre dernier vient de faire son apparition dans la base de données de l'USPTO, et on y découvre une nouvelle fonctionnalité qui pourrait être ajoutée à un futur modèle d'Apple Pencil. L'idée des ingénieurs d'Apple est toute simple : intégrer un minuscule capteur de couleurs à la pointe (ou à l'arrière) du stylet de l'iPad. L'Apple Pencil pourrait ainsi se transformer en pipette, comme sur Photoshop mais avec la possibilité de récupérer la couleur de n'importe quel objet réel. Besoin de la couleur de cette fleur pour un dessin en cours de réalisation ? Il suffirait de poser la pointe ou le dos de l'Apple Pencil sur la fleur en question pour pouvoir dessiner avec cette couleur. Besoin de la couleur de cette tapisserie pour peaufiner un projet déco ? Là aussi, il suffirait d'un seul geste.Le brevet précise que le capteur situé à la pointe de l'Apple Pencil pourrait émettre une lumière pour un fonctionnement optimal de la détection quelles que soient les conditions d'usage. Le brevet imagine plusieurs fonctions annexes pour un tel système, comme la calibration d'écrans ou d'imprimantes et même d'éventuelles mesures relatives à la santé. Bien sûr, il ne s'agit ici que d'un brevet comme Apple en publie beaucoup, sans que ces derniers ne trouvent forcément une application dans la vraie vie. L'idée est séduisante, mais il n'y a donc aucune garantie qu'elle voit le jour.