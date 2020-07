Un grand succès pour l'iPhone SE de 2020 ?

L'iPhone SE de 2020, qui a remplacé l'iPhone 8 en entrée de gamme en avril dernier, aurait parfaitement rempli sa mission selon les chiffres glanés par les analystes de CIRP . Sans pour autant aller piquer des parts de marché aux modèles plus onéreux, il aurait avantageusement succédé aux anciens modèles d'entrée de gamme (l'iPhone 7, l'iPhone 8 et leurs déclinaisons Plus) dont les ventes auraient considérablement chuté d'une année sur l'autre. L'iPhone SE de 2020 aurait ainsi représenté 19% des ventes le mois dernier, contre pas moins de 65% pour les iPhone 11 et 11 Pro qui seraient très populaires. L'iPhone XR aurait en revanche du mal à se faire une place avec son tarif sans doute un peu trop proche de celui de l'iPhone 11.L'enseignement le plus intéressant de cette étude concerne le profil des acheteurs de l'iPhone SE : 73% d'entre eux possédait alors un téléphone datant de plus de trois ans, contre seulement 32% pour les autres modèles d'iPhone. Ce modèle s'adresse donc à un public qui renouvelle moins fréquemment son matériel... et/ou qui n'avait peut-être pas réussi à trouver son bonheur dans la gamme de l'année dernière, entre un iPhone 8 daté et un iPhone XR jugé trop grand par bon nombre d'utilisateurs.Apple va commencer à préparer la succession de ce modèle cette année avec l'arrivée d'un modèle d'iPhone à encoche plus petit que ce que nous connaissons jusqu'ici. Alors que le plus petit modèle (l'iPhone X, XS ou 11 Pro) arbore aujourd'hui une diagonale de 5,8", le petit modèle d'iPhone 12 devrait se contenter de 5,4" et être légèrement plus petit que l'iPhone SE de 2020. Il ne serait pas étonnant que ce soit un jour ce modèle qui soit utilisé comme base pour une éventuelle troisième génération d'iPhone SE...