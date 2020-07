Encore des signes pour l'arrivée de nouveaux iMac

Cela fait de nombreuses semaines qu'Apple rencontre quelques difficultés dans l'approvisionnement de certains modèles d'iMac. Dès le mois de juin, les iMac 27" affichaient en effet trois semaines d'attente et la situation s'est aggravée avec le début de l'été avec certains modèles qui sont allés jusqu'à afficher huit à neuf semaines de délais. Aujourd'hui, seul le modèle 27" le plus haut de gamme reste à deux mois d'attente, mais trois autres modèles peuvent nécessiter jusqu'à trois semaines avant livraison. On ne s'étonnera pas de retrouver les deux autres modèles 27", mais c'est la première fois que le petit modèle 21,5" d'entrée de gamme est concerné alors que les deux modèles 21,5" 4K peuvent être livrés en seulement 24 heures.La gamme d'iMac est vieillissante et Apple prépare une refonte d'envergure pour son tout-en-un. Le redesign de l'iMac pourrait en premier lieu concerner un modèle 24" sous architecture ARM (Apple Silicon) en fin d'année, si l'on en croit l'analyste Ming-Chi Kuo, alors qu'une dernière mise à jour des modèles 27" avec des processeurs Intel serait encore dans les tuyaux — un modèle décacoeur aurait d'ailleurs été repéré dans GeekBench — et pourrait être présentée un peu plus tôt.Apple pourrait-elle profiter de l'occasion pour faire sauter le modèle 21,5" d'entrée de gamme, seul ordinateur d'Apple à être encore dépourvu d'écran Retina ? Selon le @L0vetodream , cryptique mais plutôt fiable ces derniers temps, Apple aurait des nouveautés à présenter très bientôt. Une chose est sûre : ce n'est pas le bon moment pour acheter un iMac !