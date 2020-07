Apple Pay est disponible chez LCL !

Six mois après le lancement d'Apple Pay au Crédit Agricole , c'est au tour de sa filiale LCL de se lancer avec un peu de retard à l'allumage. La banque lyonnaise avait initialement prévu d'activer le service de paiement mobile d'Apple dans le courant du premier trimestre , mais la crise sanitaire est passée par là et le lancement a été retardé. Si vous êtes client LCL, vous pouvez en tout cas rajouter votre carte bancaire à l'application Wallet et commencer à payer avec Apple Pay avec votre iPhone ou/et votre Apple Watch dès aujourd'hui.Apple Pay sera lancé dans l'autres établissements en France cette année ; ce sera notamment le cas chez ING Qonto et Kard qui ont déjà annoncé leur partenariat avec Apple. Des surprises ne sont pas à exclure dans les prochains mois, même si la liste des partenaires d'Apple Pay est désormais très bien fournie. Apple a en effet promis que 99% des cartes françaises seraient prises en charge par Apple Pay d'ici la fin d'année 2020.