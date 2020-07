Apple Pay bientôt chez Wormser Frères et Manager.one

Dans la foulée du lancement d'Apple Pay chez LCL ce matin, Apple a annoncé l'arrivée prochaine de son service de paiement mobile auprès des clients de la banque Wormser Frères ainsi que de sa filiale destinée aux professionnels Manager.one. Apple a en effet ajouté les logos de ces deux établissements à la section « Prochainement » de son site web , ce qui ne donne pas d'indice très précis sur les délais auxquels s'attendre (cela va de quelques semaines à plusieurs mois) mais qui indique que le contrat entre l'établissement et Apple a bien été signé et que l'heure est désormais à la mise en place technique.Dans les banques qui adopteront Apple Pay dans les prochains mois, on retrouve ING Qonto et Kard . D'autres établissements rejoindront sans doute prochainement la liste des partenaires d'Apple, qui s'est fixée comme objectif de prendre en charge 99% des cartes bancaires françaises d'ici la fin de cette année 2020.