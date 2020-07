Apple veut atteindre 100% de neutralité carbone en 2030

À l'occasion de la publication de son rapport environnemental de 2020 , Apple a annoncé son intention d'atteindre 100% de neutralité carbone d'ici l'année 2030. C'est déjà le cas pour ses bureaux, mais pas pour la production. Apple liste de nombreuses mesures pour réduire son impact sur l'environnement, des techniques de production plus propres à l'amélioration des technologies de recyclage (un nouveau robot appelé Dave va par exemple permettre de récupérer les matériaux rares du Taptic Engine de l'iPhone), en passant par l'efficience énergétique, l'utilisation d'énergie renouvelable et la mise en place de programmes pour aider les sous-traitants à améliorer leurs chaînes de production. Il est également question de programmes permettant de compenser les émissions inévitables, ce qui inclut notamment le lancement d'un fonds pour la restauration de forêts et des partenariats pour aider à protéger certains milieux naturels stratégiques.Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les engagements d'Apple, en français, sur cette page . Vous noterez qu'Apple fait depuis plusieurs années mention de ses efforts relatifs aux emballages de ses produits : matériaux plus propres (carton au lieu de plastique), agencement plus efficace, réduction de leur taille... Les rumeurs au sujet du retrait des accessoires de la boîte de la prochaine gamme d'iPhone n'en paraissent que plus crédibles.