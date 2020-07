Apple se préparerait à adopter un zoom périscope sur l'iPhone pour 2022

Comment proposer des zooms optiques plus puissants sans se frotter à la contrainte imposée par l'épaisseur de l'iPhone ? Apple pourrait répondre à cette question en 2022, selon Ming-Chi Kuo qui affirme à nouveau que les ingénieurs de Cupertino plancheraient sur un système de périscope. L'analyste avait déjà abordé ce sujet en mars dernier , affirmant alors qu'Apple travaillait sur ce projet avec le fournisseur taïwanais Genius Electronic Optical. Aujourd'hui, Ming-Chi Kuo déclare qu'Apple chercherait de nouveaux fabricants partenaires et que le coréen Semco viendrait concurrencer Genius Electronic Optical avec ses propres périscopes.Cette petite tambouille interne n'est pas d'une grande importance pour le consommateur final, même si cela peut avoir une influence positive pour le prix, mais on retiendra donc que l'idée d'intégrer un périscope à l'iPhone semble poursuivre son chemin chez Apple. Grâce à un prisme permettant de rediriger la lumière verticalement au sein de l'iPhone, Apple pourrait intégrer un système de lentilles bien plus volumineux qu'aujourd'hui. Le zoom optique, qui plafonne aujourd'hui à 2x, pourrait sans problème grimper à 5x voire 10x alors que la protubérance de l'appareil photo ne serait plus nécessaire. Un brevet d'Apple remontant à 2016 décrivant un tel système a été déniché par nos confrères de MacRumors Cette rumeur nous semble particulièrement crédible, mais l'iPhone de 2022 est encore lointain et il convient donc de bien garder en tête que beaucoup de choses peuvent évoluer d'ici-là. Apple ne devrait d'ailleurs pas attendre deux ans pour faire évoluer son zoom : quelques bruits de couloir ont évoqué l'intégration d'un zoom optique 3x sur l'iPhone 12 Pro. À suivre !