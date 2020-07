De petites évolutions pour la troisième bêta d'iOS 14

En premier lieu, on remarque tout de suite l'apparition d'une nouvelle icône pour l'application Musique. Elle est désormais blanche sur fond orange, alors qu'elle était précédemment multicolore sur fond blanc.

Nouveau

Ancien

L'application Musique a justement reçu une légère réorganisation, avec de nouveaux menus plus complets pour la bibliothèque, des icônes pour chaque option et des boutons gris et non plus rouges.L'application Horloge a désormais son widget, avec trois options : une seule horloge ou quatre horloges sur un emplacement simple, ou quatre horloges sur un emplacement prenant toute la largeur de l'iPhone.Enfin, et c'est une grosse nouveauté : l'apparition de la fonctionnalité "Zoom de l'écran" sur les iPhone dotés d'une diagonale de 5,8" (iPhone X, XS et 11 Pro). Le réglage se situe dans Réglages > Luminosité et affichage > Zoom de l'écran. Voilà qui doit sans doute correspondre à l'affichage du fameux iPhone de 5,4" attendu pour le mois de septembre (lire :).De nouvelles versions bêtas d'iOS 14 feront leur apparition dans les prochaines semaines, et de nouvelles évolutions seront certainement au programme. La version finale de cette mise à jour majeure est attendue pour l'automne, fin septembre ou en octobre. Vous pouvez retrouver la liste des principales nouveautés sur cette page