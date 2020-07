L'iPhone de 5,4'' repéré grâce à la version bêta d'iOS 14 ?

Apple a envoyé aux développeurs une nouvelle version bêta d'iOS 14 hier soir, et cette nouvelle mouture apporte une nouveauté en apparence innocente mais qui nous donne un gros indice sur une des nouveautés de la prochaine gamme d'iPhone. Cette nouvelle version apporte en effet le mode "Zoom de l'écran" aux modèles d'iPhone dotés d'un écran d'une diagonale de 5,8" (iPhone X, XS et 11 Pro). Ce mode était jusqu'ici réservé aux modèles équipés d'une diagonale de 6,5" (iPhone XS Max et 11 Pro Max) ou de 6,1" (iPhone XR et 11), qui affichaient alors l'interface d'un iPhone de 5,8".

(lire : De petites évolutions pour la troisième bêta d'iOS 14)

Cette évolution pourrait-elle nous apporter la preuve qu'Apple planche sur un modèle d'iPhone à encoche plus petit ? Les rumeurs à ce sujet ont été nombreuses : l'iPhone 12 d'entrée de gamme, qui doit être commercialisé cet automne , arborerait une diagonale de seulement 5,4". Nos confrères américains de 9To5Mac ont bricolé le simulateur d'iOS sur le Mac pour forcer un affichage sur une diagonale de 5,4", et ils ont remarqué qu'iOS 14 reste alors parfaitement fonctionnel alors que le simulateur plante avec toutes les autres définitions d'écran qui ne sont pas officiellement supportées par Apple.Cela ne fait aucun doute : Apple a bien adapté iOS 14 pour un fonctionnement sur un modèle d'iPhone plus petit, et nous sommes bien ici en présence du premier indice concret de l'arrivée d'un iPhone 12 d'une diagonale de 5,4". Rappelons que les rumeurs dont nous disposons jusqu'ici anticipent un petit bouleversement de la gamme : alors qu'il y a aujourd'hui trois modèles avec l'iPhone 11 de 6,1", l'iPhone 11 Pro de 5,8" et l'iPhone 11 Pro Max de 6,5", la prochaine gamme serait composée de quatre modèles , à la fois plus petits et plus grands qu'aujourd'hui. L'iPhone 12 aurait en effet des écrans de 5,4" et 6,1", et l'iPhone 12 Pro aurait des écrans de 6,1" et 6,7". Rendez-vous cet automne !