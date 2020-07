Une troisième version bêta pour macOS 11.0 Big Sur

Dans la foulée de la sortie de la troisième version bêta d'iOS 14 , Apple a envoyé la troisième mouture de travail de macOS 11.0 Big Sur aux développeurs. Les nouveautés de cette mise à jour sont moins nombreuses que sur l'iPhone, mais on retrouve tout de même deux petits changements notables. Apple a changé l'icône de l'application Musique, désormais blanche sur fond orange (et non plus multicolore sur fond blanc) comme sur la dernière version bêta d'iOS. Le visuel de la batterie dans les Préférences Système a également évolué pour adopter un design un peu plus conventionnel.Bien évidemment, Apple a surtout profité de cette nouvelle version bêta pour corriger un certain nombre de bugs. Il y a encore le temps pour arriver à une version finale, et plusieurs nouvelles versions de travail sortiront durant l'été : la sortie de macOS 11.0 Big Sur est prévue pour l'automne, en septembre ou en octobre. Vous pouvez retrouver les principales nouveautés sur cette page