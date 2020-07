Apple pas intéressée par le rachat d'ARM ?

Le groupe japonais SoftBank chercherait à se séparer de tout ou partie d'ARM, selon les informations de Bloomberg . Rachetée par SoftBank il y a quatre ans pour 32 milliards de dollars, l'entreprise britannique conçoit des designs et vend des licences pour ses technologies de puces, qui sont utilisées depuis toujours par Apple au sein de l'iPhone et de l'iPad et qui seront bientôt au coeur du Mac en lieu et place des processeurs d'Intel. C'est donc un partenaire hautement stratégique pour la firme de Cupertino.Selon Bloomberg, SoftBank aurait naturellement approché Apple et les deux entreprises auraient eu des discussions sur un éventuel rachat d'ARM par Apple. Aucune offre ne serait toutefois envisagée par Apple, qui ne serait guère intéressée par l'activité de licence. Détenir une entreprise aussi stratégique pour de nombreux concurrents pourrait également provoquer une levée de boucliers chez les régulateurs — un tel rachat ne se fait pas sans l'approbation des autorités de la concurrence.

Masayoshi Son, PDG de SoftBank

Ce raisonnement s'applique tout aussi bien aux concurrents d'Apple et il est donc probable que SoftBank privilégie un accord avec une entreprise plus "neutre". Le groupe de Masayoshi Son aurait ainsi des échanges avec Nvidia, spécialiste des cartes graphiques, et Bloomberg ajoute que SoftBank envisagerait également la possibilité d'une introduction en bourse en cas d'échec des négociations. Affaire sensible à suivre !