De nouvelles photos du câble Lightning tressé d'Apple

Une semaine après l'apparition de premiers clichés du prétendu câble Lightning tressé qu'Apple pourrait fournir avec l'iPhone 12 cette année, de nouvelles images de ce fameux câble ont été publiées par le @L0vetodream aujourd'hui. Le câble en question est comparé au modèle noir, plus long et plus épais, qui accompagne le Mac Pro de 2019. Contrairement au modèle noir, le câble blanc est dépourvu de renforcement à son extrémité et pourrait donc être un peu moins durable, même s'il sera sans nul doute plus solide que le modèle actuel.Si ce câble est bien conçu par Apple et n'est pas un modèle de marque tierce, ce qui est impossible à vérifier à partir de simples photos (on peut toutefois noter que le compte @L0vetodream se montre généralement fiable), il s'agirait du premier modèle tressé fourni par Apple avec un modèle d'iPhone. Il n'est pas précisé si toute la gamme pourrait évoluer dans ce sens, ou si ce câble pourrait être un moyen de renforcer l'aspectdes modèles Pro. Réponse cet automne !