Gorilla Glass Victus, un verre plus solide pour l'iPhone

Deux ans après la sortie du Gorilla Glass 6 , Corning vient de dévoiler un nouveau verre : le Gorilla Glass Victus. Cette nouvelle génération, qui va succéder au célèbre Gorilla Glass 6 à un tarif identique, a pour objectif d'améliorer la résistance du verre sur deux points : les chutes et les rayures. Corning promet une amélioration de 20% de la résistance en cas de chute, et il est question de résultats satisfaisants jusqu'à deux mètres de hauteur, contre 1,6 mètres pour la génération précédente. Quant aux rayures, Corning affirme que le Gorilla Glass Victus est deux fois plus solide que son prédécesseur.Apple ne le précise jamais sur ses fiches techniques, mais Corning est un partenaire de la première heure pour la vitre qui protège l'écran de l'iPhone. La firme de Cupertino a d'ailleurs investi 450 millions de dollars dans Corning ces dernières années afin de soutenir ses recherches et le développement de ses chaînes de production. Il ne fait donc aucun doute que ce nouveau verre sera utilisé sur une prochaine génération d'iPhone ainsi que sur d'autres produits portables de la marque. Reste à savoir si le Gorilla Glass 6 sera prêt à temps pour l'iPhone 12 cet automne, mais Corning se garde bien de le préciser...