Un nouveau test prometteur pour le Mac mini Apple Silicon

Dans la foulée de l'annonce de la transition du Mac vers les puces ARM le mois dernier, Apple a envoyé aux développeurs un Mac mini de test équipé d'une puce Apple A12Z. Cet ordinateur spécifiquement conçu pour le développement, surnommé, a rapidement fait l'objet de premières mesures de performances sous GeekBench avec des scores très honorables de 811 (monocoeur) et de 2 781 (multicoeur), soit l'équivalent d'un MacBook Air équipé d'un processeur Core i5 d'Intel. Ces scores sont d'autant plus prometteurs qu'ils ont été obtenus avec une application non native, via l'émulation de Rosetta 2 qui permet d'ouvrir des applications x86 prévues pour Intel sur un Mac ARM.Aujourd'hui, 9To5Mac nous partage les résultats d'un test natif, réalisé avec la version iOS de GeekBench Pro 5 qui est elle bien prévue pour fonctionner sur un appareil ARM. Les scores sont cette fois de 1 098 (monocoeur) et de 4 555 (multicoeur), soit l'équivalent d'un MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt équipé d'un Core i5 quadricoeur de dernière génération. Le score Metal en natif est de 12 610, contre 10 500 via Rosetta 2. C'est mieux que n'importe quel Mac dépourvu de carte graphique dédiée.Vous aurez peut-être remarqué que le Mac mini "DTK" est reconnu comme un iPad Pro 11" de deuxième génération par GeekBench Pro : ce premier Mac ARM intègre en effet la même puce que la dernière tablette haut de gamme d'Apple. Les résultats obtenus sont donc d'autant plus prometteurs que cette puce Apple A12Z n'a initialement pas été conçue pour un ordinateur... et a deux ans de retard sur la puce Apple A14 qui équipera l'iPhone 12 cet automne. Un dérivé aux stéroïdes de cette puce Apple A14 (il est question de doubler le nombre de coeurs ), cette fois bien pensé pour un ordinateur pourvu d'un système de refroidissement actif, pourrait donc exploser les compteurs sur le premier Mac Apple Silicon destiné au grand public qui sortira en fin d'année.