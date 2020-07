Des Macs avec Face ID repérés dans macOS 11.0 Big Sur

Des références à la caméra TrueDepth de la technologie Face ID ont été repérées par les fins limiers du site 9To5Mac dans les entrailles de macOS 11.0 Big Sur. Plus spécifiquement, nos confrères ont trouvé des bouts de code mentionnant une certaine « PearlCamera », qui est le nom de code interne de Face ID — c'est d'ailleurs sous le surnom « Pearl ID » que la caméra TrueDepth de l'iPhone X avait été repérée en 2017. Cette mention est présente dans une nouvelle extension qui contient également d'autres références, comme « FaceDetect » ou « BioCapture », qui ne laissent aucun doute sur la nature de la fonctionnalité en question.9To5Mac a vraisemblablement bien pris le temps d'analyser le code pour pouvoir affirmer avec certitude qu'il ne s'agit pas des restes d'un portage d'une application iOS par les outils de Catalyst : l'extension faisant référence à Face ID serait bien conçue directement pour le Mac, ce qui confirmerait l'arrivée prochaine d'ordinateurs équipés de la technologie de reconnaissance faciale d'Apple qui est jusqu'ici réservée à l'iPhone et l'iPad.Le MacBook Air et le MacBook Pro sont déjà équipés d'un système biométrique, avec la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID qui est intégrée à leur bouton d'allumage. L'iMac en est en revanche dépourvu et le tout-en-un pommé serait donc un excellent candidat pour l'intégration de Face ID. Cette découverte survient alors qu'une refonte d'envergure de l'iMac est justement attendue en fin d'année avec l'arrivée du premier modèle intégrant une puce Apple Silicon , avec une diagonale de 24" et un design entièrement revu...