Derniers instants d'attente pour l'iMac de 2020 ?

La situation ne s'arrange pas du côté des délais d'expédition de l'iMac sur l'Apple Store . Si les deux modèles 21,5" 4K peuvent être livrés en 24h seulement, les autres configurations affichent deux à trois semaines d'attente et le modèle 27" 5K haut de gamme grimpe même jusqu'à deux mois de délais. Tout semble pointer vers une révision imminente, mais imminente à quel point ? Selon Jon Prosser , cela serait pour le mois d'août. Certains comptes Twitter inconnus au bataillon avaient affirmé ce week-end que cela serait pour cette semaine, mais Jon Prosser s'inscrit en faux et invite à patienter encore un peu.Jon Prosser ajoute une autre information qui ne sera plus une surprise pour grand monde : cette révision de l'iMac se ferait sans changement de design. Les nouveaux modèles commercialisés en août seraient en effet toujours équipés de processeurs conçus par Intel, et ce serait le premier iMac avec une puce Apple Silicon qui inaugurerait le tant attendu nouveau design, vraisemblablement avec une unique diagonale de 24" pour commencer, selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo qui prévoit une présentation pour la fin de cette année. Il est urgent d'attendre...