Concept : et si l'iPad mini s'inspirait de l'iPad Pro ?

À quoi ressemblerait l'iPad mini si Apple lui faisait prendre le chemin de l'iPad Pro, avec l'abandon du bouton d'accueil et l'intégration des capteurs de Face ID dans une bordure bien plus fine qu'aujourd'hui ? Le designer Parker Ortolani s'est intéressé à la question et nous propose le concept ci-dessous, aussi simple qu'efficace. En conservant une diagonale d'écran similaire au modèle actuel de 7,9", Apple pourrait proposer une tablette environ 20% plus compacte...Il est évident que l'iPad mini prendra un jour ce chemin, mais il est également possible qu'Apple profite de la réduction des marges autour de l'écran pour agrandir légèrement la taille de celui-ci. C'est d'ailleurs ce qu'indiquent certaines rumeurs : selon Ming-Chi Kuo, l'iPad mini aurait droit à une refonte en début d'année prochaine avec un écran qui passerait de 7,9" à 8,5". L'analyste ne précise en revanche pas si cette refonte se ferait avec un écran bord-à-bord ou s'il s'agirait plus simplement de rogner sur les marges autour de l'écran dans un châssis de taille identique ou presque. À suivre...