L'écran de l'iPhone 12 de 5,4'' en fuite sur le web ?

Sommes-nous en présence de la première photo volée de l'iPhone 12, ou tout du moins de l'un de ses composants ? Deux photos censées nous montrer l'écran du futur modèle 5,4" se baladent sur le web depuis ce week-end. Il est bien difficile de se faire une idée précise de la taille sans point de comparaison, mais l'encoche semble être identique à ce que nous connaissons aujourd'hui et les marges autour de la dalle semblent quant à elles être réduites. Les photos ont été prises avant l'assemblage de l'écran, puis éditées afin de masquer toute réflexion compromettante sur la dalle.Cette petite fuite survient alors l'iPhone de 5,4" s'est fait repérer dans le simulateur d'iOS d'Apple la semaine dernière. Que ces images soient authentiques ou non, l'arrivée d'un petit modèle d'iPhone à encoche cet automne est désormais une quasi certitude. Avec une diagonale de 5,4", contre 5,8" pour l'iPhone 11 Pro aujourd'hui, l'iPhone 12 d'entrée de gamme serait plus petit que l'iPhone SE de 2020 . Selon les différentes rumeurs dont nous disposons jusqu'ici, l'iPhone 12 serait décliné en deux tailles de 5,4" et 6,1", tout comme l'iPhone 12 Pro avec des diagonales de 6,1" et 6,7".