Apple Pay temporairement désactivé chez UpDéjeuner

Quatre mois après le lancement d'Apple Pay chez UpDéjeuner , des utilisateurs se sont rendus compte hier que le service de paiement mobile d'Apple n'était plus fonctionnel avec les titres restaurants de la marque. UpDéjeuner s'en est expliqué sur Twitter : une faille de sécurité a été détectée et le service est donc suspendu pour le moment. Le problème ne touche pas Apple mais bien UpDéjeuner directement, qui a également désactivé les paiements mobiles sur Google Pay. Si vous avez retiré la carte physique d'UpDéjeuner de votre portefeuille, vous êtes donc invité à la reprendre avec vous temporairement.Les paiements sans contact ont explosé avec la crise sanitaire que nous traversons et les paiements via Apple Pay sont de plus en plus populaires. L'utilisation des titres restaurants a d'ailleurs été assouplie : jusqu'en fin d'année 2020, il sera possible de dépenser 38 € par jour (contre 19 € habituellement) dans les restaurants, dimanches et jours fériés inclus.