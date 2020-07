La batterie d'un nouveau MacBook Air en vadrouille

Apple a enregistré une nouvelle batterie auprès d'organismes chinois (CCC) et danois (UL Demko) : elle porte le numéro A2389 et présente une capacité de 4 380 mAh. Cette batterie de 49,9 Wh présente des caractéristiques identiques à celle du MacBook Air (qui porte le numéro A1965), signe qu'un nouveau modèle semble être en préparation. Nous pourrions en effet être en présence de la batterie du premier MacBook Air équipé d'une puce ARM conçue par Apple dans le cadre du projet Apple Silicon . Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, c'est un MacBook Pro 13,3" qui serait le premier à basculer cet automne mais le MacBook Air pourrait être lancé très peu de temps après, peut-être même dès la fin de cette année.S'il s'agit bien d'une batterie destinée à un MacBook Air, la capacité inchangée est sans doute le signe qu'Apple ne profitera pas de l'occasion pour revoir en profondeur le design de la machine, et notamment son épaisseur. Les puces ARM consommant nettement moins d'énergie que celles d'Intel, cela devrait se traduire par une augmentation notable de l'autonomie. Les premiers ordinateurs Apple Silicon seront commercialisés par Apple dès la fin de cette année et il y a de quoi être enthousiaste ; les premiers tests réalisés sur le prototype de Mac mini envoyé aux développeurs sont particulièrement encourageants