L'écran UltraFine 5K de LG en sursis ?

L'écran UltraFine 5K de LG est désormais indisponible sur l'Apple Store de nombreux pays, dont les États-Unis. Cet écran, qui est toujours disponible sans délais particuliers en France à 1 399 € , semble donc souffrir de sévères problèmes d'approvisionnement. La dernière fois que cela s'était produit, en juin 2019 , Apple avait finalement commercialisé un nouveau modèle le mois suivant...Cet écran de LG est largement inférieur à ce que propose le Pro Display XDR d'Apple, mais c'est la seule alternative conseillée officiellement par Apple pour qui n'a pas 5 499 € à mettre dans un écran (avec un pied en option). À moins d'une énorme surprise avec la sortie très hypothétique d'un nouvel écran d'Apple plus petit et plus abordable que le Pro Display XDR, il semble indispensable qu'Apple conserve une option plus raisonnable de marque tierce à son catalogue. Simple problème d'approvisionnement temporaire ou mise à jour à venir ? À suivre...