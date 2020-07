Les premières nominations d'Apple TV+ aux Emmy Awards sont tombées . Cette cérémonie se tiendra cette année le 20 septembre et récompensera les meilleurs programmes de télévision diffusés aux États-Unis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. Les catégories sont nombreuses et peuvent être assez spécifiques et techniques, ce qui permet de récompenser de très nombreux programmes.Apple a ainsi reçu 18 nominations, et les plus importantes concernent la série, avec Steve Carell et Jennifer Aniston dans les premiers rôles de séries dramatiques ainsi que Billy Crudup et Mark Duplass dans les seconds rôles de séries dramatiques, sans oublier Martin Short en guest-star. Cette série est aussi en lice pour la réalisation, les décors et même le générique d'ouverture. Apple TV+ est aussi nommé pouravec Leslie Odom Jr. pour le doublage de Owen Tillerman, ou encore pourpour la musique originale et la photographie. Du côté des documentaires, on retrouvepour sa musique,avec la narration pour Chiwetel Ejiofor, et enfin cinq statuettes possibles pouravec le meilleur documentaire, le scénario, le montage, le son et le mixage.Apple est encore débutante dans ce domaine avec un catalogue qui est encore très restreint sur son service de streaming. Les nominations dans les catégories considérées comme majeures sont ainsi peu nombreuses, avec seulement 5 trophées possibles contre 42 pour Netflix et 38 pour HBO. Reste à savoir si la firme de Cupertino décrochera une récompense après la déroute des Golden Globes en début d'année. Rendez-vous en septembre !