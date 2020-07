Qualcomm confirme le retard de l'iPhone 5G

La prochaine génération d'iPhone sera en retard sur le calendrier habituel. Après la confirmation de Broadcom le mois dernier, c'est au tour de Qualcomm de témoigner de l'impact que cela aura sur ses finances. À l'occasion de l'annonce de ses revenus trimestriels hier soir, ce spécialiste de la téléphonique mobile qui fournira notamment le modem 5G des futurs modèles d'iPhone a en effet confirmé rencontrersur. Le directeur financier de Qualcomm n'a pas mentionné une seule fois Apple de la conférence, mais le calendrier ne laisse pas de doute sur le modèle dont il s'agit.

Concept par EverythingApplePro

L'épidémie de coronavirus a fortement perturbé le développement de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro en début d'année. En avril dernier, Foxconn avait déjà prévenu qu'une sortie plus tardive que d'habitude n'était pas à exclure malgré tous les efforts faits pour rattraper le retard, et il semblerait donc bien qu'Apple s'apprête à décaler le lancement de sa nouvelle gamme du mois de septembre au mois d'octobre.