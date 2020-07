Une nouvelle section ''Pour vous'' sur l'app Apple Store

L'application Apple Store vient d'être mise à jour avec l'intégration d'un cinquième onglet dénommé « Pour vous » qui, comme son nom l'indique, permet de retrouver ses appareils et différentes recommandations personnalisées. Il peut s'agir de suggestions pour renseigner son Apple Store préféré ou configurer Apple Pay, ou plus concrètement de suivi de commandes et de réservations, de services, de recommandations d'accessoires, etc. Une autre nouvelle fonctionnalité permet de comparer son iPhone actuel aux différents modèles au catalogue.Comme toujours, cette mise à jour est accessible directement sur l'App Store. L'application Apple Store, qui permet de gérer ses commandes mais également ses réservations en boutique, est disponible sur cette page