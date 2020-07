Audition antitrust : Apple se défend sans surprise

Impossible de passer à côté de cette audition historique. Hier soir, quatre grands patrons de la Silicon Valley étaient entendus par une commission du Congrès américain pour s'expliquer sur certaines pratiques commerciales de leurs entreprises, soupçonnées d'être anti-concurrentielles. Pour Tim Cook, le grand sujet du jour aura été l'App Store, la boutique d'applications de l'iPhone. Plus particulièrement, il a été question des différences de traitement qu'il peut y avoir entre les différents développeurs tiers, d'éventuels bâtons mis dans les roues de développeurs concurrents et des avantages accordés aux applications développées en interne, ou encore du montant de la commission prélevée par Apple.

Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google)

Le sujet est aussi sensible que passionnant — il intéresse d'ailleurs également la Commission européenne, qui a lancé une enquête sur l'App Store le mois dernier — mais il ne fallait pas compter sur Tim Cook pour annoncer un revirement de la politique d'Apple. Le CEO s'est ainsi attaché à justifier la position d'Apple en tordant la réalité à son avantage, par exemple en affirmant que le type de partenariat avantageux passé avec certains distributeurs de contenus (comme Amazon Prime Video) permettant à ces derniers de s'affranchir de la classique commission de 30% d'Apple sur les achats intégrés... ces conditions restant secrètes. Certaines déclarations feront bondir certains développeurs, Tim Cook n'ayant pas hésiter à affirmer que, ce qui est hautement discutable., a déclaré Tim Cook qui n'a pas manqué de faire remarquer qu'Apple n'avait jamais augmenté sa commission depuis le lancement de l'App Store et que cette dernière avait même été réduite dans certaines conditions (par exemple dans le cadre des abonnements, où elle tombe à 15% à partir de la deuxième année). Pas franchement convaincue, la commission va maintenant s'atteler à la rédaction de son rapport à destination des législateurs américains. Le président du sous-comité, David Cicilline, n'a pas caché son intention de préconiser la mise en place de régulations plus strictes, et pourquoi pas un démantèlement de certaines grosses entreprises.