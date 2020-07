Q3 2020 : l'insolente bonne santé financière d'Apple

Le trimestre dernier, Apple n'avait pas rempli ses objectifs mais avait tout de même publié des résultats en hausse . Les responsables d'Apple savaient bien que leur entreprise allait entrer dans le vif du sujet alors qu'une bonne partie de la planète faisait face à des mesures de confinement, et Luca Maestri s'était bien gardé de donner des prévisions pour le trimestre suivant. Le directeur financier d'Apple avait toutefois averti qu'il fallait s'attendre à une nouvelle baisse des ventes d'iPhone et desLes résultats publiés hier soir donnent finalement tort à Luca Maestri, pour le plus grand bonheur de Tim Cook qui semblait presque gêné d'annoncer des résultats aussi insolents dans une période aussi difficile. Apple a ce trimestre engrangé un chiffre d'affaires de 59,69 milliards de dollars, contre 53,81 milliards de dollars pour le même trimestre en 2019. Le bénéfice, lui, est cette année de 11,25 milliards de dollars contre 10,04 milliards de dollars l'année dernière. La marge brute est de 38%, stable par rapport aux 37,6% de l'année dernière.Tous les secteurs sont finalement au vert, même l'iPhone qui observe une hausse des ventes de 1,7% — Apple peut dire merci à l'iPhone SE de 2020. Les services d'Apple continuent de progresser avec une hausse de 14,9%, et les autres produits (les, qui incluent notamment les AirPods et l'Apple Watch) s'en sont très bien tirés avec une hausse de 16,7%. Stars du confinement et du télétravail, les appareils de productivité ont rencontré un très vif succès : le Mac est en hausse de 21,6% et l'iPad de 31% !Ces bons résultats ont fait plonger l'iPhone dans la réparation des revenus d'Apple. Passé sous la barre des 50% seulement deux fois ces huit dernières années, le smartphone d'Apple n'a représenté "que" 44% des revenus ce trimestre alors que le Mac a repassé la barre des 10%. Les services continuent d'être en solide seconde place.Alors que l'action d'Apple s'est sans surprise envolée (+6% après clôture) à la suite de ces annonces, Apple a profité de l'occasion pour annoncer un split à quatre pour un de son action AAPL : au 31 août, la valeur de l'action sera divisée par quatre alors que chaque actionnaire recevra trois actions supplémentaire pour chaque action possédée. Cela rendra l'action plus liquide, et facilitera les échanges auprès des petits actionnaires., s'est félicité Tim Cook suite à la présentation des chiffres de ce trimestre. Malgré tout cet optimisme, Apple ne s'est pas risquée à donner d'objectif chiffré pour le trimestre prochain.