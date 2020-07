Apple confirme : l'iPhone 12 sortira en retard !

L'épidémie de coronavirus a fortement perturbé le développement de l'iPhone 12 en début d'année et malgré tous leurs efforts , Apple et ses sous-traitants ne sont pas parvenus à rattraper le retard accumulé. C'était un secret de Polichinelle depuis de nombreuses semaines, les partenaires d'Apple n'hésitant plus à prévenir que le retard de l'iPhone aura un impact sur leurs revenus en fin d'année, et c'est désormais officiel : oui, la prochaine gamme de smartphones d'Apple sera bien en retard sur le calendrier habituel.C'est Luca Maestri, directeur financier d'Apple, qui en a fait l'annonce lors de la présentation des résultats trimestriels de l'entreprise hier soir. Et il l'a fait sans équivoque :. Ce genre de déclaration est extrêmement rare chez Apple, mais l'iPhone pèse trop lourd dans les résultats d'Apple pour laisser les actionnaires dans l'ignorance.

Concept par EverythingApplePro

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro ne sortiront donc pas en septembre, et Apple semble préparer les esprits à une commercialisation à la fin du mois d'octobre au plus tôt. Il n'est en revanche pas impossible qu'Apple maintienne sa traditionnelle conférence du mois de septembre, quitte à mettre en place une phase de précommandes plus longue que d'habitude. Luca Maestri n'en a pas dit plus sur le sujet et il faudra donc attendre la rentrée pour être fixé.Rappelons que c'est une mise à jour d'envergure à laquelle nous nous attendons cette année, avec le lancement de pas moins de quatre modèles : deux iPhone 12 de 5,4" et 6,1", et deux iPhone 12 Pro de 6,1" et 6,7". Il y aura des nouveautés majeures, avec un nouveau design et la prise en charge de la 5G (lire :).