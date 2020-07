Apple pourrait-elle revendre ses puces à d'autres fabricants ?

Cela fait dix ans qu'Apple met au point ses propres puces, d'abord pour l'iPhone puis pour l'iPad, l'Apple Watch ou encore les AirPods, et il ne lui est jamais venu à l'idée de commercialiser ces dernières auprès d'autres fabricants. Cela pourrait-il changer avec l'arrivée des premiers processeurs Apple Silicon destinés au Mac ? C'est la question qu'un analyste a posé à Tim Cook suite à l'annonce des résultats financiers trimestriels d'Apple hier soir. Le grand patron d'Apple a répondu par la négative mais n'a étrangement pas totalement fermé la porte à cette éventualité :Pressé d'en dire plus, Tim Cook a préféré noyer le poisson en justifiant cette transition à venir, qui doit selon lui permettre de. Apple ne commercialisera donc pas ses puces ARM maison à d'autres fabricants dans un premier temps, mais l'idée n'est pas non plus totalement saugrenue.Apple a mis au point ses puces ARM pour ses propres besoins, dans l'optique de donner un avantage concurrentiel à ses produits. Il est donc difficile d'imaginer Apple mettre certains concurrents sur un pied d'égalité, même si les compensations pourraient être juteuses et même si Apple pourrait se réserver la primeur des modèles les plus récents et performants. On peut en revanche plus aisément concevoir la mise en place de partenariats spécifiques, par exemple avec des fabricants de téléviseurs ou d'automobiles, dans les secteurs où Apple ne compte pas faire de produits complets mais profiterait tout de même d'une meilleure symbiose avec ses produits et services existants. Rendez-vous peut-être dans quelques années...