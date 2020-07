L'Apple Watch Series 6 mesurerait bien le taux d'oxygène dans le sang

La prochaine génération d'Apple Watch serait bien capable de mesurer le taux d'oxygène dans le sang, si l'on en croit les indiscrétions de DigiTimes . La publication taïwanaise ne précise pas quels sont les capteurs qui seront utilisés pour réaliser ces mesures — il est possible qu'Apple y parvienne grâce à des améliorations des composants existants, comme le cardiofréquencemètre. L'Apple Watch Series 6 devrait en tout cas être capable de mesurer l'hypoxémie et envoyer des notifications aux utilisateurs dont le taux d'oxygène dans le sang devient trop faible pour le bon fonctionnement des muscles. Il est également possible que cette nouveauté rende possible la détection des attaques de panique . Des mentions de la mesure du taux d'oxygène dans le sang avaient déjà été découvertes dans une version bêta interne d'iOS 14 un peu plus tôt cette année.D'autres nouveautés devraient être de la partie cette année, mais les rumeurs sont plutôt floues. Apple devrait en tout cas profiter de la mise à jour pour améliorer quelques composants : meilleures performances, meilleure connectivité sans fil, meilleure étanchéité... Il a beaucoup été question d'une fonctionnalité de suivi du sommeil ces derniers mois, mais cette dernière a été intégrée à watchOS 7 et ne sera donc pas exclusive à l'Apple Watch Series 6.DigiTimes affirme que le développement de cette nouvelle génération de montres connectées se serait bien déroulé malgré l'importante crise sanitaire qui a bousculé les sous-traitants d'Apple en début d'année. Les nouveaux modèles d'Apple Watch pourraient ainsi être commercialisés avant l'iPhone 12, qui est en retard et sera lancé plus tard que d'habitude . Ce sera en tout cas aux alentours des mois de septembre ou d'octobre, et il est donc conseillé d'attendre un peu si la montre d'Apple vous fait de l'oeil.