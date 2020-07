Apple devrait unifier ses cartes cadeaux Apple Store, App Store et iTunes

Apple propose deux types de cartes cadeaux : les cartes cadeaux App Store & iTunes qui sont très courantes et qui peuvent être dépensées sur tous les services dématérialisés de la marque, et les cartes cadeaux Apple Store qui sont plus confidentielles et qui sont réservées à l'achat de matériel. Cette petite complexité inutile qui est parfois source de confusion devrait bientôt sauter : Apple vient en effet d'unifier ces deux cartes aux États-Unis, le solde du compte Apple ID pouvant désormais être utilisé pour réaliser des achats sur l'Apple Store. Les nouvelles cartes universelles se reconnaissent grâce à leur nouveau design épuré, Apple proposant cinq styles différents pour la version physique de la carte cadeau et huit dans le cas d'un envoi par e-mail.Ce changement bienvenu n'est pour le moment effectif qu'aux États-Unis. Apple n'a pas communiqué sur son éventuelle intention de l'appliquer partout dans le monde, mais ce n'est sans doute qu'une question de temps. Notez que le changement est rétroactif pour les cartes App Store & iTunes achetées avant la mise en place de ces nouveaux modèles ; les anciennes cartes peuvent bien être utilisées pour l'achat de matériel dès aujourd'hui. Ce n'est en revanche pas le cas des cartes cadeaux Apple Store qui restent réservées à l'achat de matériel.