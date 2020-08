Le tout premier iPad mini bientôt obsolète

Le tout premier iPad mini, dévoilé par Apple en octobre 2012 , vient d'entrer dans la liste des produits anciens d'Apple. La petite tablette n'est pas encore officiellement obsolète, mais cette première étape signifie qu'il n'est plus garanti de pouvoir obtenir une réparation auprès du réseau officiel d'Apple ; en cas de panne, tout dépendra des pièces détachées disponibles dans le centre de réparation que vous consultez et il deviendra donc de plus en plus difficile de trouver les composants nécessaires.L'iPad mini de première génération avait été conservé en entrée de gamme après la commercialisation de l'iPad mini 2 et de son écran Retina un an après son lancement, et même après la sortie de l'iPad mini 3 en 2014. Ce n'est qu'en juin 2015 que la tablette a fini par tirer sa révérence . Apple attend généralement sept ans après la dernière commercialisation d'un produit avant de le déclarer définitivement obsolète ; l'iPad mini de première génération pourrait donc avoir encore deux petites années devant lui.