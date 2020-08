Apple rachète Mobeewave pour transformer l'iPhone en terminal de paiement

Apple a officiellement confirmé à Bloomberg avoir racheté Mobeewave, une startup spécialisée dans l'utilisation de smartphones en tant que terminaux de paiement. La technologie développée par Mobeewave prend la forme d'une application toute simple : l'utilisateur entre le montant désiré, puis tend le smartphone à son client qui n'a plus qu'à poser sa carte bancaire sur le lecteur NFC à l'arrière du téléphone pour que la transaction soit réalisée. Le système reposant sur la technologie NFC, Mobeewave fonctionne sans problème avec les cartes dématérialisées d'Apple Pay, téléphone contre téléphone.Selon les sources de Bloomberg, Apple aurait payé environ 100 millions de dollars pour s'offrir Mobeewave. L'équipe en charge du service, qui comprendrait plusieurs dizaines d'employés, serait maintenue dans ses bureaux situés à Montréal.Bien qu'Apple n'ait pas souhaité s'exprimer sur les raisons de ce rachat, il ne fait aucun doute que l'objectif est de pouvoir donner la possibilité de transformer l'iPhone en terminal de paiement, que cela soit pour une utilisation dans des commerces ou tout simplement entre amis. Il semble ainsi probable qu'Apple devienne bientôt un concurrent de plus en plus frontal de Square, qui offre une multitude de solutions pour les paiements dans les points de vente, ainsi que des multiples services de paiement entre amis (Paylib, Lydia, etc.). Ce futur service devrait également permettre de promouvoir l'usage d'Apple Pay, ainsi que de l'Apple Card aux États-Unis.