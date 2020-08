La batterie de l'Apple Watch Series 6 se fait repérer

L'Apple Watch Series 6 sortira cet automne et Apple est en train de préparer sa commercialisation. Cela implique parfois de se soumettre à certains tests ou enregistrements préalables, et c'est notamment le cas en Corée du Sud et au Danemark où Apple a obtenu une certification pour une nouvelle batterie destinée à sa montre connectée. Numérotée A2327, la batterie de 1,17 Wh présente une capacité de 303,8 mAh, contre 296 mAh pour l'Apple Watch Series 5 de 44 mm.Cette augmentation de 2,6% de la capacité de la batterie n'aura certainement pas un effet révolutionnaire sur l'autonomie de l'Apple Watch au quotidien, mais elle pourrait être accompagnée de nouvelles économies d'énergie du côté de la future puce Apple S6 et permettre au final de gagner quelques précieuses dizaines de minutes... ou d'alimenter certaines nouveautés plus énergivores, comme une éventuelle connectivité Wi-Fi plus performante (l'Apple Watch Series 5 se contente du Wi-Fi 4 — 802.11n).Les nouveautés de l'Apple Watch Series 6 sont encore un peu floues, en dehors de la mesure du taux d'oxygène dans le sang et de certains améliorations "de routine", notamment au niveau du processeur qui devrait une nouvelle fois gagner en puissance. La présentation de la nouvelle gamme pourrait avoir lieu dès le mois de septembre si Apple conserve son calendrier habituel, mais il n'est pas impossible qu'Apple retarde un peu le lancement pour coïncider avec celui de l'iPhone 12, dont le retard a été officiellement confirmé . Ce sera en tout cas pour cet automne, et il est donc intéressant d'attendre un peu si vous comptez vous offrir une Apple Watch.