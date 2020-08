COVID-19 : Apple demande des réductions de loyers pour ses boutiques

Apple, qui n'est pas propriétaire de la plupart de ses boutiques, a demandé à une partie des propriétaires de ses magasins britanniques une réduction de loyer pouvant atteindre 50% ainsi qu'une période de gratuité (d'une durée confidentielle), rapporte The Times . La demande aurait fortement surpris certains propriétaires, alors que la période de confinement a bénéficié aux ventes de Mac et l'iPad qui ont explosé le trimestre dernier ; Apple a même publié des résultats historiques pour son dernier trimestre fiscal, en hausse de 10,9% par rapport à l'année précédente.Les ventes réalisées dans la période de confinement ne se sont néanmoins pas faites par le biais des boutiques, qui sont restées fermées pendant de longues semaines avec des employés assignés à domicile. Apple ne demande ainsi pas plus que les autres bailleurs de même taille, notamment dans les centres commerciaux, avec un argument majeur à faire valoir dans la négociation : la prolongation du bail.

Apple Princes Street, Edimbourg

La crise sanitaire touche toujours certaines enseignes de plein fouet, les centres commerciaux souffrent et les propriétaires sont fragilisés. Apple est financièrement très solide et a bien compris que sa seule présence fait monter la valeur des emplacements à proximité. La firme de Cupertino se retrouve ainsi en position de force pour renégocier ses contrats.