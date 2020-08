Apple prépare l'intégration de Dark Sky à son app Météo

Apple a racheté l'application Dark Sky en avril dernier et la première étape de son intégration a été franchie ce week-end : les applications Android et Wear OS de Dark Sky ont été supprimées , seule la version pour iOS étant encore disponible. Dark Sky est un service de météo bien plus évolué que ce qu'Apple propose jusqu'ici avec son application Météo maison. L'application est payante (3,99 dollars sur l'App Store ), mais on imagine sans mal que les développeurs d'Apple sont en train de plancher sur une refonte complète pour une intégration gratuite sur iOS.L'intégration de Dark Sky à iOS devrait s'accompagner d'une déclinaison spécifique pour l'iPad. Interrogé sur l'absence d'application Météo (et Calculette) par défaut sur l'iPad, Craig Federighi a expliqué en juin dernier qu'il serait très facile de créer des versions "agrandies" de ces applications pour l'iPad, mais qu'Apple attend de pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée avant de lancer une nouvelle application., avait précisé le vice-président senior de l'ingénierie logicielle d'Apple...