Et si les iPhone 12 et 12 Pro étaient lancés en deux temps ?

Apple nous a habitués à lancer de nouveaux modèles d'iPhone tous les mois de septembre, mais l'épidémie de coronavirus a causé trop de retard dans le développement des modèles qui seront dévoilés cette année. Après des semaines de rumeurs insistantes, Apple a fini par confirmer la semaine dernière que la gamme de 2020 serait commercialisée avecsur le calendrier habituel. Il faut ainsi s'attendre à un lancement à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre.Selon DigiTimes , Apple pourrait également couper la poire en deux avec un lancement en deux temps : d'abord les deux modèles de 6,1", et ensuite le petit modèle de 5,4" et le grand modèle de 6,7". La taille intermédiaire, commune à l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, aurait en effet un peu moins de retard dans son développement. C'est la première fois que cette hypothèse est évoquée par les rumeurs ; l'affirmation est donc à prendre avec prudence.

Concept par EverythingApplePro

Rappelons que ce sont quatre nouvelles références qui sont attendus cet année : deux iPhone 12 de 5,4" et 6,1" pour succéder à l'iPhone 11 de 6,1" (le nouveau modèle de 5,4" serait plus petit que l'iPhone SE de 2020), et deux iPhone 12 Pro de 6,1" et 6,7" pour remplacer les iPhone 11 Pro de 5,8" et 6,5". Des nouveautés majeures seront au programme, dont la prise en charge de la 5G et un nouveau design aux bords plats (lire :).