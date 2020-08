Apple Pay : c'est bientôt la fin pour Boon

C'était l'un des premiers partenaires d'Apple Pay : Boon vient d'annoncer l'arrêt prochain de son service. Appartenant à Wirecard, Boon est victime de la faillite de sa maison mère . Le service fermera ainsi définitivement ses portes le 3 octobre 2020, et les clients sont invités à dépenser leur crédit disponible dès que possible, quitte à effectuer une dernière recharge du compte avec la différence permettant de réaliser un paiement correspondant exactement au solde restant. Notez que la fonction de rechargement automatique a été désactivée. Il est alternativement possible de demander le retour du solde auprès du service client, mais Boon précise avoir du mal à faire face au nombre de demandes.Boon avait rencontré son petit succès aux débuts d'Apple Pay car il s'agissait du seul service à proposer une carte bancaire virtuelle sans nécessiter d'abonnement préalable (comme Orange Cash), alors que le nombre de banques partenaires du service de paiement mobile d'Apple était très limité. Apple a depuis ajouté de nombreux établissements à sa liste de partenaires, et 99% des cartes françaises devraient être prises en charge d'ici la fin de l'année.