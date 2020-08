Apple présente sa série Long Way Up avec Ewan McGregor

Sur 21 000 kilomètres, pendant plus de 100 jours, avec 16 passages de frontières et 13 pays, au départ de la ville d'Ushuaia à la pointe de l'Amérique du Sud, Ewan et Charley voyagent à travers les paysages glorieux et méconnus du sud et du centre de l'Amérique dans ce qui est leur plus difficile expédition jusqu'ici, en utilisant des technologies de pointe sur le dos de leurs Harley-Davidson LiveWires électriques pour un meilleur respect de l'environnement.

Il faudra encore attendre pour découvrir la bande annonce, mais Apple veut déjà nous faire envie avec sa prochaine série télévisée documentaire appelée. Dans un communiqué de presse , Apple nous présente les grandes lignes de cette nouvelle production. Avec Ewan McGregor et Charley Boorman, la série réunit deux vieux amis dans un long voyage à moto.Les trois premiers épisodes de ce road trip sortiront sur Apple TV+ le vendredi 18 septembre, les épisodes suivants étant ensuite diffusés de manière hebdomadaire. Apple annonce que Ewan McGregor et Charley Boorman traverseront notamment l'Argentine, le Chili, le Pérou, l'Équateur jusqu'en Colombie, l'Amérique centrale et le Mexique. Cette nouvelle série fera suite à deux précédents voyages,et, diffusés en 2004 et 2007 par Sky One et la BBC.