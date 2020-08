Pourquoi un MacBook peut indiquer qu'il ne charge pas

S'il vous arrive de brancher votre Mac au secteur et de vous étonner de constater que ce dernier n'est pas en charge, Apple a publié une note pour vous rassurer : cela peut être parfaitement normal. Depuis la version 10.15.5 de macOS Catalina , sortie à la fin du mois de mai, Apple a mis en place une nouvelle fonctionnalité permettant de mieux optimiser la batterie de ses ordinateurs portables récents, ceux qui sont équipés de ports Thunderbolt 3.Le système analyse votre usage du Mac et tente de s'adapter pour couvrir au mieux vos besoins tout en prolongeant la durée de vie de la batterie. Cela implique de ne plus recharger constamment la batterie à 100%, ce qui peut la détériorer, et cela implique également de faire parfois temporairement baisser le niveau de charge avant de revenir à une charge complète. En bref, cette fonctionnalité implique de faire confiance au Mac, qui fait donc sa sauce et peut avoir un comportement un peu déroutant au premier abord.

(lire : macOS 10.15.5 est disponible pour tous)

Cette nouvelle option est activée par défaut, ce qui peut être source de confusion. Pour la désactiver, vous devez vous rendre dans les Préférences Système, panneau « Économiseur d'énergie », puis cliquer sur le bouton « Santé de la batterie ». Apple précise qu'il peut y avoir d'autres raisons à une absence de charge, notamment lorsque le chargeur fournit une puissance insuffisante ; vous pouvez retrouver la marche à suivre pour identifier le problème sur cette page