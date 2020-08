Apple dévoile ses iMac de 2020 !

Au programme de la nouvelle génération d'iMac 27", on retrouve sans surprise de nouveaux processeurs Intel de dixième génération avec six ou huit coeurs (un modèle avec dix coeurs est même proposé en option), ainsi que des cartes graphiques Radeon Pro plus récentes (5300 ou 5500 XT, 5700 et 5700 XT en option). Par rapport à la génération précédente, Apple promet jusqu'à 65% de puissance brute supplémentaire, et jusqu'à +55% de performances graphiques. La mémoire vive reste à 8 Go en standard, et peut être configurée jusqu'à 128 Go en option (la trappe est toujours présente pour une mise à jour manuelle ).Nouveauté très attendue, les antiques disques durs sont abandonnés et l'iMac 27" de 2020 offre enfin en standard des SSD de 256 Go ou 512 Go (jusqu'à 8 To en option). Autre évolution logique, la puce Apple T2 est intégrée pour plus de sécurité, et une webcam FaceTime HD 1080p est enfin de la partie avec de meilleurs micros pour l'accompagner. Une finition nano-texturée est également proposée en option pour l'écran (supplément de 625 €), qui prend d'ailleurs désormais en charge la technologie True Tone. Et bonne surprise, les tarifs n'ont pas bougé et démarrent toujours à 2 099 €.L'iMac 21,5", lui, a le doit à un lot de consolation en adoptant un SSD de 256 Go par défaut sur les trois modèles — par rapport au classique disque dur, la mémoire flash était auparavant une option à 120 €. Pour les nostalgiques de la grande capacité des disques à plateaux, le Fusion Drive de 1 To est toujours proposé en option sans surcoût sur les trois modèles. Toutes les autres caractéristiques techniques sont inchangées.Apple nous envoie clairement un signal en ne renouvelant réellement que le modèle 27" : une "vraie" révision du modèle 21,5" est dans les tuyaux mais elle n'est pas encore prête à être annoncée. Selon des rumeurs de sources très sérieuses , émanant par exemple de Ming-Chi Kuo, c'est notamment avec le petit modèle d'iMac qu'Apple compterait attaquer sa transition vers ses propres puces ARM dès la fin de l'année. Il est cette fois question d'une refonte du design, avec un écran d'une diagonale de 24" dont les marges seraient bien plus fines qu'aujourd'hui.Ces nouveaux modèles d'iMac 27" sont disponibles à la commande sur l'Apple Store dès aujourd'hui avec de premières livraisons attendues avant la fin de la semaine.