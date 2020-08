Une mise à jour a minima pour l'iMac Pro

Dans la foulée du lancement de l'iMac de 2020 , Apple a légèrement retouché son iMac Pro avec une modification du processeur embarqué par défaut : le Xeon W 8 coeurs cadencé à 3,2 GHz cède sa place au Xeon W 10 coeurs cadencé à 3 GHz qui était jusqu'ici proposé en option pour un supplément de 960 €. Conséquence, les options plus haut de gamme sont en baisse : le Xeon W 14 coeurs passe de 1 920 € à 1 000 €, et le Xeon W 18 coeurs de 2 880 € à 2 000 €.C'est la seule modification apportée à l'iMac Pro, alors que l'iMac 27" a reçu une mise à jour majeure aujourd'hui avec un grand surplus de puissance, de la mémoire flash par défaut et plusieurs nouveautés dont l'iMac Pro aurait pu bénéficier, comme la nouvelle webcam, les nouveaux micros, la prise en charge de la technologie True Tone ou encore l'écran nano-texturé en option.En début d'année, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait que l'iMac Pro serait le premier modèle d'iMac à intégrer un écran mini-LED et que la mise à jour serait dévoilée au quatrième trimestre de cette année 2020. Ce n'est donc peut-être que partie remise...