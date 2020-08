Phil Schiller prépare son départ progressif d'Apple

Bien connu du grand public grâce à ses multiples apparitions lors des présentations de produits d'Apple, Phil Schiller va lever le pied, annonce officiellement Apple aujourd'hui par le biais d'un communiqué de presse . Voilà 33 ans que le Vice-Président du marketing d'Apple travaille à Cupertino, et l'homme veut profiter de ses 60 printemps pour passer progressivement à autre chose.Phil Schiller va ainsi prendre un nouveau rôle, toujours sous la supervision directe de Tim Cook avec le titre honorifique de « Apple Fellow » qui distingue sa longue et prolifique carrière. Il continuera à diriger l'App Store ainsi que les événements médiatiques d'Apple. Le patron d'Apple n'a pas manqué de rendre hommage à son vieux camarade, qui, jugeant ses contributionsC'est Greg Joswiak qui va succéder à Phil Schiller au poste de Vice-Président du marketing. Jusqu'ici Vice-Président du marketing produit, "Joz" a 20 ans de maison et a notamment planché sur la mise sur le marché de l'iPod puis de l'iPhone. Tim Cook le considère bien sûr commeet idéal pour une transition sans accroc., a-t-il déclaré.