Une quatrième version bêta pour iOS 14

C'est avec une régularité sans faille qu'Apple envoie de nouvelles versions bêtas de ses systèmes aux développeurs. Deux semaines après la troisième version de travail d'iOS 14 , c'est une quatrième mouture qui est sortie hier soir. On y retrouve moins de changements qu'avec les précédentes versions, mais il y a tout de même quelques petites évolutions visibles. On dénote par exemple l'arrivée d'un widget en trois tailles pour Apple TV, ainsi que l'intégration des notifications d'exposition au COVID-19 (jusqu'ici réservées à iOS 13) et le retour de la prise en charge de 3D Touch, inexplicablement retirée avec la précédente bêta. La fonction de recherche du système a également été améliorée En bref, le développement d'iOS 14 suit son cours et il est désormais surtout question de corriger les différents bugs et améliorer la stabilité de l'ensemble. Les versions bêtas d'iOS 14 se sont montrées plutôt stables jusqu'ici mais l'été avance et les développeurs d'Apple ne relâchent pas la pression. La version finale de cette mise à jour majeure est attendue pour l'automne, à la fin du mois de septembre ou en octobre.