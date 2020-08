Un système d'aimants à l'arrière de l'iPhone 12 ?

L'iPhone 12 pourrait présenter une petite nouveauté totalement inattendue, si l'on en croit les images partagées par le youtubeur EverythingApplePro sur Twitter : Apple pourrait intégrer des aimants à l'arrière de ses nouveaux smartphones ainsi que des coques destinées à ces futurs modèles. Les photos publiées nous montrent une multitude de petits aimants positionnés en forme de cercle correspondant à la taille de la bobine de recharge sans fil Qi. Ces aimants pourraient permettre de forcer un positionnement idéal de l'iPhone sur le futur chargeur sans fil d'Apple . On peut également imaginer qu'ils permettent de guider le positionnement d'accessoires pour une éventuelle fonctionnalité de recharge inversée, mais le cercle paraît un peu grand pour l'Apple Watch ou le boîtier des AirPods.Les images partagées par EverythingApplePro ne nous montrent qu'une coque, pas le châssis de l'iPhone. Il convient donc de prendre cette possible fuite avec prudence pour le moment ; il n'est pas totalement impossible qu'il s'agisse d'une initiative prise par un fabricant tiers. L'idée semble en tout cas très crédible, alors qu'Apple se prépare vraisemblablement à commercialiser un chargeur Qi pour l'iPhone et que la problématique du positionnement est bien réelle sur les modèles existants, avec lesquels le moindre décalage peut rendre la charge inopérante. Réponse cet automne